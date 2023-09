Roma, Pinto: "Non riesco a capire la differenza tra Zaniolo a Napoli e Rui Patricio col Milan"

"Tutti i miei amici rideranno in Portogallo, il mio storico non è positivo".

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il general manager dell'area sportiva della Roma, Tiago Pinto, ha parlato degli arbitraggi tornando su un contatto in area Meret-Zaniolo nella sfida del 2022 col Napoli: "Tutti i miei amici rideranno in Portogallo, il mio storico non è positivo. Siamo alla terza giornata del campionato, non voglio fare guerre né polemiche. Dobbiamo sentire quello che dicono gli arbitri e loro devono sentirci. Io ho un po' smesso, non capisco più nulla. Non so rispondere. Oggi non capisco nulla e faccio fatica a rispondere. Non riesco a capire la differenza tra Zaniolo a Napoli e Rui Patricio contro il Milan.

Non è una critica. Quello che sento che c'è calcio giocato e calcio del Var. Più che polemiche e interviste, le persone responsabili devono sentire quello che dicono allenatori e giocatori. Su alcune cose mi sento in difficoltà a dire un'opinione, quando non capisci l'uniformità e del tempo, non solo in Italia. Sappiamo che con il caldo delle partite e di voler vincere quando ci sentiamo sotto ingiustizie abbiamo atteggiamenti che alle persone non piacciono. Ma faccio fatica a capire la strada che il calcio segue".