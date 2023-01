Roma, quante crepe. Zazzaroni: "Mourinho non pensa all'addio ma non vuole mentire ai tifosi"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha scritto un pezzo sulla Roma e in particolare José Mourinho

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , ha scritto un pezzo sulla Roma e in particolare José Mourinho: “L’adattamento alle circostanze è una condizione che nella sua lunga e straordinaria carriera non aveva mai sperimentato. Pinto rilascia interviste nelle quali parla nuovamente di crescita progressiva e costante, di progetto, di scadenza medio-lunga: è giovane e alla prima esperienza ad alto livello, ci sta. E Mou, chiamato dagli americani a riportare in tre anni la Roma ai livelli che le competono, vede aumentare gli ostacoli e allungarsi i tempi.

Per amore o per forza, Mou ha fatto più di un passo indietro: reinventa se stesso e la Roma, cercando di restare il più fedele possibile all’obiettivo massimo. Mourinho non ha mai pensato di lasciare la Roma prima di giugno. Ma non ha intenzione di prendere in giro - riempiendoli di promesse impossibili da mantenere - i tifosi che fin dal primo minuto l’hanno seguito in tutto. Vincola la permanenza nel terzo anno di contratto alle garanzie c he gli sa ranno fornite”.