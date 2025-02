Roma, Soulè in conferenza: "Ho imparato anni fa a fare il quinto, come oggi contro Neres"

L'attaccante della Roma Matias Soulè è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio con il Napoli.

Partita intensa. Hai mai pensato di lasciare la Roma?

"Sì ho sentito che è arrivata qualche offerta e la Roma le ha valutate. Io ogni giorno prendo fiducia e ho detto che volevo restare. Lavoro al 100% sempre. Voglio restare qua per tanto tempo".

Ti ha parlato il mister prima di spostarti?

"Ne ho parlato con il mister se potevo spostarmi a sinistra. Poi con il tempo sono passato a destra ma ho imparato anni fa a fare il quinto. Sono disposto a fare diverse posizioni per scendere in campo. Mi scacrifico. Come oggi contro Neres. Sono disposto a qualsiasi posizione".

Su cosa stai lavorando?

"Il mister mi chiede di essere più pratico e di prendere la palla più vicino all'area avversaria. Ogni giorno provo a afre quello che mi dice e piano piano mi sta dando fiducia- E' questo che volevo per qualsiasi occasione".

Quanto è difficile giocare con grandi campioni?

"Io come ho detto prima, provo a imparare da Paulo. Lui ha libertà naturale. Io sono più abituato a giocare a destra o centrodestra. Ho fatto un cambio abbastanza grande di posizione però ogni giorno ho più fiducia. Facendo quello che mi chiede il mister, migliorerò".

Che rapporto hai con Paulo e Leandro?

"Io sono sempre con loro. Con Paulo, Leandro e Angelino, parliamo spesso. Lui mi consiglia e mi aiuta tanto come gli altri. Io li vedo come dei campioni e provo a imparare ogni giorno da loro".