Roma, Tiago Pinto: "Rinnovo Mourinho? Dobbiamo giocare, vincere, ma queste cose si discutono in privato”

Nel pre- partita di Roma-Napoli, il general manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Come giudicate questo 2023?

“I bilanci si fanno a fine stagione. L’anno solare mette insieme due stagioni diverse e non è questo il momento di fare bilanci. Sicuramente vincere l’ultima partita in casa del 2023 sarebbe importante anche per questo bilancio. La corsa Champions andrà avanti fino alla fine. Tante squadre stanno facendo bene e anche il Bologna, anche se non ha la rosa delle altre, sta facendo molto bene e sta meritando. Però è ancora molto presto per sapere chi si qualificherà”.

A gennaio serve un difensore. Il nome di Bonucci è concreto?

“Io sono sempre stato sempre chiaro. C’è un reparto dove siamo in insufficienza numerica per i problemi che abbiamo avuto, ma ho anche sempre detto che abbiamo alcuni paletti importanti che non ci permettono di andare al mercato e scegliere chi vogliamo in assoluto. Il mercato non è ancora aperto, abbiamo tempo. Dobbiamo ragionare. Sui nomi usciti non faccio commenti, sono tanti nomi che magari uno lo beccano”.

Mourinho quanto si può far aspettare?

“In questo momento la palla è nostra. Dobbiamo giocare, vincere, ma queste cose si discutono in privato”.