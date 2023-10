Romulo snobba il Napoli: "Ecco perchè non lo reputo all'altezza di Inter e Juve"

Romulo, ex centrocampista di Juventus e Verona, ha rilasciato una intervista a Tuttosport.





© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romulo, ex centrocampista di Juventus e Verona, ha rilasciato una intervista a Tuttosport.

Quale ritiene sia la rivale più pericolosa per la Juve? "Se la gioca con l’Inter, che resta la grande favorita. Conosco bene il direttore Marotta proprio dai tempi della Juve ed è sempre bravissimo nel costruire squadre di alto livello. I nerazzurri sono molto forti in tutti i reparti e hanno una rosa davvero profonda".

Come mai non ha citato il Napoli campione? "Gli azzurri si sono parecchio indeboliti rispetto alla scorsa stagione. Hanno perso un allenatore formidabile come Spalletti. Parliamo di un tecnico che vale almeno 8-10 punti in positivo per le squadre che allena. E non va dimenticato l’addio di un dirigente bravissimo come Giuntoli. La Juve ha fatto un bel colpo a prenderlo; mentre il Napoli ha perso in un colpo solo due autentici pilastri"