Ronaldo spavaldo dopo il 700esimo gol: "Sono i record che vengono da me, ora avanti il prossimo..."

Cristiano Ronaldo ha parlato nella zona mista dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Ucraina, gara nella quale il portoghese ha realizzato la rete numero 700 in carriera: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato, nonostante l’amaro sapore di aver lasciato questo segno con una sconfitta, abbiamo avuto molte opportunità, la squadra ha giocato bene, meritavamo di vincere. I record? Vengono naturalmente, non li cerco, vengono loro da me. Sono contento di aver raggiunto quell’obiettivo e di aver abbracciato Aurélio. L’obiettivo più importante è sempre il più recente. Pensando a domani, facendo il 701° gol nella prossima partita con la Juventus”, riporta A Bola.