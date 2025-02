Rossi: "Napoli in flessione, ma solido. Tra Castellanos e Lukaku ecco chi scelgo"

vedi letture

Ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha parlato della sfida dei biancocelesti contro il Napoli: "Il Napoli in questo momento sembra avere una flessione di brillantezza, ma è una squadra solida che non verrà all'Olimpico a fare una partita aperta. Dipenderà molto dalla Lazio e dagli episodi, sarà una gara diversa rispetta alle due che i biancocelesti hanno vinto. Visto il momento non verranno a giocare a viso aperto e la squadra di Baroni in questo tipo di gara è andata in difficoltà.

Se non dovesse recuperare Dia, penso che Baroni scelga Pedro e non Dele-Bashiru. E' anche un segnale diverso che rischi di dare alla squadra dopo aver lavorato sempre su alcuni concetti che prescindono dall'avversario. Penso che se la deve giocare come sempre ha fatto. Se Pedro sta bene e mi puoi garantire 60'-70' partirei con lui per dare la sensazione che me la voglio giocare.

Chi scelgo tra Castellanos e Lukaku? Nessuno dei due, per caratteristiche preferisco attaccanti diversi. Penso a Gimenez del Milan".