Rosso a Rincon, Marelli spiega: "Non è chiara occasione da gol, ma espulsione giusta"

Tante proteste da parte dei giocatori della Sampdoria dopo l'espulsione di Tomas Rincon arrivata al 38' di Sampdoria-Napoli. Soprattutto perché lo stesso Abisso ha fatto capire che a decretare il rosso è stata la negazione di chiara occasione da gol: in realtà la decisione appare corretta, ma perché il venezuelano entra da dietro, senza alcuna possibilità di colpire il pallone, sul giocatore avversario. Questo il commento di Luca Marelli su Dazn: "Secondo me non è chiara occasione da gol, ipotizzare un DOGSO sarebbe eccessivo, credo Abisso abbia punito Rincon per grave fallo di gioco e sono d'accordo.