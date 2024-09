Rrahmani a Sky: "Osimhen da profondità, ora con Lukaku possiamo dargliela sotto pressione"

Amir Rrahmani è intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport:

Tante difficoltà superate in questa partita, che ne pensi?

"Si abbiamo sofferto e non sembra facile da risultato ma secondo abbiamo giocato bene. Fino a 0-2 abbiamo sofferto, dobbiamo abituarci a giocare sotto pressione"

3 vittorie di fila dal febbraio 2023, clean sheet e vittoria fuori casa. Quanto c'è la mano di Conte?

"Quando vinci o vinci con clean sheet o con risultato importante. Merito di tutti, gruppo e allenatore. Scorso anno abbiamo sofferto tanto, ma ce lo siamo messi alle spalle."

Classifica?

"È solo l'inizio"

Si può combattere per lo scudetto? Vi sentite competitivi?

"Non abbiamo giocato contro big, non c'è nessuna partita facile ma da queste partite qua si vedono squadre forti. Vediamo contro Juve dove siamo"

Quanto è importante per voi una punta come Lukaku?

"Lukaku è importantissimo per noi, negli anni precedenti abbiamo avuto Osimhen che cercava la profondità. Con Lukaku possiamo anche dargliela sotto pressione, ha un fisico importante".