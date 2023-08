Rrahmani alla Rai: "Volevamo partire forte. Differenza Garcia-Spalletti? Nel prendersi rischi"

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Rai 2.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Rai 2: "Stasera abbiamo iniziato molto bene la partita. Come ci siamo detti nello spogliatoio, era nelle nostre intenzioni partire forte. Ci tenevamo perchè era la nostra prima partita al Maradona, volevamo dare qualcosa in più. Per circa 15 minuti il Sassuolo ha avuto di più il possesso di palla. Poi dopo l'espulsione a Maxime Lopez non c'è stata più partita.

Quali sono le differenze tra Garcia e Spalletti? "Non so rispondere. Forse una differenza è che qualche volta non vogliamo rischiare con la palla da dietro, quando si inizia l'azione. Garcia non vuole rischiare palla al piede da dietro. Invece con Spalletti, anche se la pressione era più alta, provavamo comunque ad uscire palla al piede".