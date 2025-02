Rrahmani alla Rai: "Due rimonte? Non esistono gare facili, la vittoria dipende da più fattori"

vedi letture

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva' su Rai 2 dopo l'1-1 con l'Udinese: "Pareggio? Posso dire che noi entriamo in campo in tutte le partite per vincere, poi un punto o tre fa la differenza. Oggi è successo che non siamo stati capaci di chiudere la partita, non siamo stati concreti, mancava l'ultimo passaggio".

Due rimonte subite, c'è stanchezza? "No, stiamo lavorando come facciamo sempre. Non ci sono partite facili da vincere, dipende come va la partita e da come creiamo la occasioni. Ci sono tanti fattori da cui dipende una vittoria: l'atteggiamento e lo spirito".