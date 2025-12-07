Live Rrhamani in conferenza: "Gara identica a quella con l'Atalanta. Festeggiamo e poi testa a Lisbona"

Al termine della gara vinta contro la Juventus, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa: "Qualsiasi vittoria è sempre importante. Non siamo mai stati in difficoltà. Chi sta giocando ora sta facendo bene. Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra che lottta per la parte alta della classifica, per questo vittoria ancora più importante".

Ora ci sarà la gara di Champions a Lisbona. "Ora dobbiamo goderci questa vittoria, perché abbiamo sofferto ma meritato. Poi penseremo alla Champions, giochiamo fuori casa ed è sempre complicato farlo".

Vi siete incrociati con Spalletti? "Non ci siamo incrociati. Resta uno dei migliori allenatori che ho avuto. Sappiamo tuttti che è un grande uomo".

Cosa pensate dentro di voi ora? "Pensiamo sempre alla prossima partita, perché non possiamo restare su quella vinta. Ma festeggiamno, perchè ci alleniamo e lavoriamo per questo. Per far felici i tifosi e tutti!".

Contro i due attaccanti larghi della Juve vi siete trovati bene? Vi aspettavate questa mossa? "Abbiamo preparato la partita per giocare contro una punta. La partita è stata identica come quella contro l'Atalanta, ci siamo trovati bene".