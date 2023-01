Rummenigge crede nell’Inter per lo scudetto: “E’ l’unica che può impensierire il Napoli”

Karl-Heinze Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e oggi membro del board Uefa, è intervenuto a Supertele – trasmissione in onda su DAZN

