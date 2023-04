Ruotolo, De Giovanni e Quagliariello: "Che senso ha la protesta delle Curve? Chi non urla non tifa Napoli!"

Sandro Ruotolo, Maurizio de Giovanni e Gaetano Quagliariello commentano la situazione Maradona

Sandro Ruotolo, Maurizio de Giovanni e Gaetano Quagliariello commentano la situazione Maradona: “Siamo amareggiati e anche arrabbiati. Non riusciamo a capire il senso di questa protesta di una parte delle curve contro la società. Nel momento decisivo del Campionato e della qualificazione per la Champions League viene meno il sostegno alla squadra del cuore. Questa si chiama diserzione. Adesso basta. Noi stiamo con il Napoli.

Con Spalletti, con la società e con la squadra. Quali che siano le ragioni non è più il tempo del silenzio. Martedì il Maradona deve giocare la sua partita. Come abbiamo sempre cantato i ragazzi hanno bisogno di noi. Chi non canta e chi non urla non è tifoso del Napoli”.