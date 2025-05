Sabatini: "A Parma non sarà una passeggiata! Conte? Ha già fatto un prodigio"

Il dirigente Walter Sabatini, intervistato dal quotidiano Il Mattino, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter. Queste le sue principali dichiarazioni: "Credo si deciderà all’ultima giornata. Parma non sarà una passeggiata per il Napoli. E l’Inter dovrà vedersela con la Lazio… La Beneamata rischia di non vincerla. La Lazio se trova la giornata è difficile da battere. Saranno due partite da metterti sotto shock, sia se sei un tifoso sia un dirigente di queste squadre".

Sabatini ha detto la sua anche sui due allenatori Conte e Inzaghi: "Conte non ha bisogno di un mio commento. Il Napoli ha già fatto un prodigio sportivo grazie a lui e, come dice giustamente lui, la squadra è da tempo in testa e se solo si guarda a come era finita l’anno scorso i meriti aumentano. Se fossi un giocatore azzurro non sarei tranquillo certo, ma un obiettivo di credibilità e dignità lo hanno ampiamente centrato. Certo, la dignità non fa curriculum… Inzaghi è un grandissimo allenatore: e mi sbalordisce che ci siano ancora interrogativi sul suo conto. Prima di approdare all’Inter ha fatto 5 anni di calcio importante alla Lazio e adesso è diventato un allenatore molto maturo e consapevole. Sa gestire il gruppo, sa sfruttare le qualità individuali nel contesto. Un ottimo gestore di spogliatoio e di gruppo. Riesce a tenere tutti motivati. E questa è una qualità importante".