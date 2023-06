Sabatini approva Garcia: "Sa navigare in acque complesse, con ADL formerà binomio fortunato"

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, lavorò in giallorosso con Rudi Garcia e lo descrive ai microfoni di Rai Radio 1 Sport.

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, lavorò in giallorosso con Rudi Garcia e lo descrive ai microfoni di Rai Radio 1 Sport: "Ha una gran qualità, riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. A Roma fece un gran lavoro, alla seconda conferenza stampa già parlava italiano. Con De Laurentiis formerà un binomio fortunato. Sono felice di questa scelta, merita una piazza importante come Napoli. A Roma arrivò in un momento molto complicato".