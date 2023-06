Sabatini avvisa: “Lozano non è mai stato amato, ma non è scontato sostituirlo”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset: “Laurientè quest’anno già costa secondo me. L’anno scorso abbiamo raccontato le partenze del Napoli con una punta di apprensione. Le storie da raccontare un anno dopo sono due, quella dello scudetto e quella di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne che non hanno avuto delle stagioni positive.

Lozano non è mai stato amato e apprezzato, ma alla fine se guardiamo le presenze, i gol e gli assist, è stato consistente. Non è scontato sostituirlo. Costò tanto ed ha guadagnato tanto. Riguardo le dichiarazioni che fece, sono degli scivoloni che i calciatori fanno. Kim per un anno non ha detto niente e dopo un anno giustamente va via. Sono convinto che se andiamo in Argentina chissà quanti sognano la maglia del River Plate per esempio, ma ce ne sono altri che sognano di giocare a Napoli con la 10 di Maradona. Chissà come è nato il sogno a Lozano, potrebbe esserci stato un messicano che gli ha raccontato il Barcellona, i sogni dei ragazzi non vanno strumentalizzati”.