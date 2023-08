Sabatini, che attacco a Lukaku: "Comportamento ignobile con l'Inter"

Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre di Inter e Roma, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'imminente arrivo di Lukaku a Roma

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre di Inter e Roma, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'imminente arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Oltre a dare la misura della portata del colpo, Sabatini ha detto la sua sul comportamento avuto dal belga nei confronti dei nerazzurri (pronti a confermarlo dopo la scorsa stagione.

Ecco le sue dichiarazioni: "Di sicuro nel calcio moderno il comportamento dei giocatori e dei loro agenti è fuori controllo. In questo caso però il procuratore non c’entra niente e la responsabilità è tutta di Lukaku. L’Inter lo ha aspettato quando è stato per mesi fuori a causa di un infortunio e quando giocava male. E lui si è comportato in questo modo che definire solo singolare non è abbastanza. Ecco perché dico che ha fatto una cosa ignobile e incomprensibile".