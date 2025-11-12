Sabatini: "Conte prima o poi andrà via, già è successo in altri club"

Sandro Sabatini, giornalista, sul suo canale Youtube ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Secondo me sono più i torti che le ragioni di Conte in questa contrapposizione con la squadra che non trovo corretta. Non si parla di calcio ma di cuore, impegno, umiltà e dedizione e mi sembra che siano argomenti che vanno tutti riferiti all'allenatore e dunque non è corretto dire che i giocatori non hanno cuore. Il responsabile è lui, dice Conte, però nei fatti la colpa è della squadra?

Ora c'è il rischio che i nuovi, che non hanno vinto lo scudetto, magari li perdi. Perché devono sentirsi dire che non giocano col cuore? Nang e Lucca ad esempio non giocano mai, come Beukema. De Laurentiis ha fatto bene a stare dalla parte di Conte, gli dà certezze, sicurezza e voglia per continuare. Ma Conte va indirizzato. Se gli errori non vengono migliorati, il rapporto andrà a concludersi. D'altronde lui dopo un po' va via dai club, succederà anche al Napoli, dipenderà quando".