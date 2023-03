Sabatini: "La rosa dell’Inter vale quella del Napoli, gli infortuni hanno causato un calo"

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter e della stagione dei nerazzurri fino a questo momento

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter e della stagione dei nerazzurri fino a questo momento: “La rosa dell’Inter vale quella del Napoli, ma non ha avuto un passo all'altezza dei partenopei ed è scivolata fino a -15 in classifica. Forse anche perché il Napoli non ha avuto grossi infortuni, mentre l’Inter dagli infortuni di Lukaku e Brozovic ha avuto evidentemente un calo di rendimento notevole”.