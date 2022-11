Sabatini: "Lo ammetto, per colpa di Giuntoli ho riscoperto l'invidia"

Walter Sabatini, dirigente, è stato intervistato dal quotidiano Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, dirigente, è stato intervistato dal quotidiano Il Mattino: "Il Napoli deve temere qualche imboscata. Invidioso di Giuntoli". L'ex direttore sportivo della Salernitana ha parlato del grande momento della formazione azzurra ma ha invitato l'amico Spalletti a prestare attenzione: "Qualche imboscata pure la deve temere, ma è il Napoli che è davanti a tutti nella lotta per lo scudetto". Sabatini ha inoltre elogiato il lavoro della società azzurra, che ha svolto un grande lavoro sul mercato: "Kim non è inferiore a Koulibaly. Anzi è persino più cattivo e prepotente. E prendete Kvara: lo ammetto, per colpa di Giuntoli ho riscoperto l'invidia".