Sabatini: "Napoli ha fatto due colpi super! Con Lukaku al top è da scudetto"

"Due città, Napoli e Palermo, che il calcio lo esprimeranno sempre. Due piazze che vivono il calcio, come diceva Diego, come un fattore di salvezza. Una necessità per i bambini che devono giocare e che magari non hanno molto altro". Ha parlato così Walter Sabatini, intervistato da Il Mattino in vista del match di Coppa Italia di questa sera tra azzurri e rosanero.

Napoli protagonista sul mercato, con tanti colpi importanti. Due su tutti, secondo l'esperto dirigente: "Mi piace molto Neres: un giocatore che entra subito in partita e determina molto. Da un punto di vista di consistenza invece dico McTominay: un giocatore che è una garanzia di risultato. Un grande acquisto

dalla grande personalità e forza fisica. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti importante. Gli manca solo Lukaku al top e poi può puntare in alto".

Gli azzurri puntano allo scudetto e il Palermo al ritorno in A: inevitabile chiedere quale sia l'obiettivo più raggiungibile: "Domanda da traditore - ammonisce Sabatini. Statisticamente più facile che i rosanero vadano in A per mera statistica (ne salgono quattro). Ma non sarei meravigliato che il Napoli arrivi fino in fondo. L'Inter resta la più forte anche se quest’anno - conclude - non c'è più quel divario dell'anno scorso".