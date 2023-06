Sabatini: “Osimhen è un assegno circolare per il Napoli, ma non me ne priverei mai”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset.



TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset.

De Laurentiis, in una recente conferenza, ha detto che Giuntoli era semplicemente un direttore sportivo: condivide con il patron o crede sia un tentativo di sminuire la sua figura?

“De Laurentiis è un po’ il personaggio di ‘sono io il vostro Cavani’. Fa parte delle sue tendenze, diciamo, egocentriche. D’altronde, dopo l’accordo con la Juventus non credo che il direttore potesse aspettarsi un trattamento differente. Ciò detto, il patron azzurro sta impostando un tipo di società in cui la figura del presidente pare essere sempre più centrale, mentre allenatori, squadra e dirigenti sicuramente più periferici. Inoltre, mi pare enorme la contraddizione che si ha sul valore dello stesso Giuntoli. Mentre i giornali titolano quotidianamente sull’arrivo imminente di colui che è visto come il salvatore della patria in bianconero, non si legge nulla sulla sostituzione di Cristiano in azzurro. Eppure, dovrebbe essere una notizia di pari importanza. Giuntoli è un dirigente i cui meriti, di competenza e gestione, non si discutono. Ciononostante, quanto accaduto in questi giorni è la più plastica esemplificazione della teoria secondo la quale tutti sono utili e nessuno e indispensabile. Il presidente De Laurentiis non lo reputa indispensabile, tantomeno fautore principale del successo”.

Quanto realmente è stato vicino al Napoli Allegri prima dell’arrivo di Spalletti?

“C’è stato qualche colloquio. Peraltro, abbiamo scoperto che a De Laurentiis piacciono i colloqui con gli allenatori. Allegri e ADL si erano anche fatti una ottima impressione reciproca. So che avevano parlato a lungo, anche di calciatori. Non so, invece, cosa sia successo dopo. Garcia è un ottimo allenatore che, seppure si sia perso negli ultimi anni, ha tutte le qualità per tornare sulla cresta dell’onda. Sostituire Spalletti credo sia impossibile. Replicare quanto fatto da Luciano è difficilissimo, e riuscito a realizzare un qualcosa che rimarrà nella storia”.

Anche Osimhen potrebbe lasciare Napoli questa estate…

“Spero semplicemente che non vada via. Al calcio lasciamo qualcosa che non sia solo romantico, ma anche di conseguente allo Scudetto. Al Napoli togli Kim, con la clausola, e va bene. Togli Spalletti e, poi, Giuntoli e va bene lo stesso. Togliere anche Osimhen significherebbe privare il Napoli di una figura iconica, a così breve tempo dal trionfo e mentre tutti i ragazzini ancora si dipingono i capelli di giallo. I soldi sono importanti, ma non sono tutto nella vita. Osimhen è un assegno circolare per il Napoli, ma non me ne priverei in nessun modo”.