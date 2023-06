Sabatini: "Osimhen? Mi toglierei lo sfizio di vederlo con la maglia dello scudetto"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Io l’anno scorso parlando con gli amici ero molto incuriosito da questa svolta radicale del Napoli perché i partenti erano a fine corso. Qui su alcuni mi sembra ancora di andarli a prendere nel pieno dell’entusiasmo e mi sembra un peccato, non su Lozano, ma su altri sono un po’ più preoccupato. Se tutto va male l’anno prossimo la stessa offerta per un calciatore come Osimhen non ce l’hai da 100 milioni, ma da 90. Io Osimhen con la maglia dello scudetto mi toglierei lo sfizio di guardarlo".