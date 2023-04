Sabatini punge Spalletti: “Perchè ha parlato di arbitri e non di come andava fermato Leao?”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset.



Se potesse telefonare di nuovo a Spalletti, cosa gli direbbe?

“E’ una domanda complicata… A Spalletti vorrei chiedere soltanto una cosa. Luciano ha ragione in gran parte sulla controversia arbitrale, ma bisogna domandarsi se in certi casi non sia opportuno fermare, con le buone o le cattive, un Leao lanciato a campo aperto. Si è parlato tanto di torti arbitrali, meno di un episodio decisivo come questo”.

Ritiene che Spalletti abbia scelto un sistema troppo propositivo?

“Noi giornalisti siamo troppo agevolati dal parlare dopo. Ciò che posso dire, seppur influenzato da quel che è stato il risultato finale, è che la pressione nella prima parte di gara degli azzurri mi è parsa eccessiva. Forse i partenopei avrebbero dovuto gestire la partita con maggiore calma. Le partite durano novanta minuti, e non c’era alcun bisogno di segnare nei primi dieci”.

Quanto peseranno assenze del Napoli nella sfida dello Stadium?

“Rientrerà Kim, che è un pilastro della retroguardia azzurra. Con l’innesto di Olivera il Napoli può perdere in qualità e fraseggio, ma acquisire fisicità. Politano e Lozano si alternano ormai da inizio anno. Il Napoli, dunque, può perdere qualcosa in termini di qualità ed affidabilità, ma il fattore da considerare sarà quello della reazione emotiva all’eliminazione di martedì”.