Sabatini: "Roma-Napoli ad altissima tensione, chi perde è fuori dalla lotta scudetto!"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sul proprio canale YouTube: "Roma-Napoli di domenica sarà il cambio della guardia per lo scudetto? Mi voglio sbilanciare con due se. Se vince la Roma, il Napoli è fuori dalla lotta scudetto. Se vince il Napoli, la Roma è fuori dalla lotta scudetto. Perché il contraccolpo psicologico e morale che può arrivare da una sfida del genere in caso di risultato netto e di divario evidente può avere ripercussioni anche per tutto il campionato.

E se pareggiano, come va? Che restano tutti e due in corso in corsa per lo scudetto. Credo però che sia una partita ad altissima tensione e ad altissimo contenuto tecnico tattico, visto che si affrontano due maestri come Conte e Gasperini e anche ad altissimo contenuto di conseguenze che possono arrivare dalla domenica notte, dal lunedì successivo in poi. In altri momenti avremmo detto, avrei detto si salvi chi può. Qui io dico che va vista tutto in positivo, nel senso che chi vince vola”.