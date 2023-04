Sabatini: "Spalletti avrebbe meritato molto prima lo Scudetto"

L'ex storico direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, con ultima carica alla Salernitana la scorsa stagione, ha rilasciato un'intervista

L'ex storico direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, con ultima carica alla Salernitana la scorsa stagione, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare del cammino della Salernitana in contrapposizione col Napoli, visto il derby in programma. Le parole integrali del dirigente granata: "Se scriverò a Iervolino? A salvezza raggiunta, ovviamente. Per fargli i complimenti: ha lasciato che venisse ricostruita una squadra di qualità. Evidentemente il ciclo-Nicola si era concluso, a volte fatalmente succede. E De Sanctis è stato bravissimo a scegliere Paulo Sousa".

Infine una menzione a Spalletti, autore di un Napoli straccia concorrenza: "Lo avrebbe meritato molto prima, per tutto quello che ha dato. Ma vincerlo così ti ripaga e sistema i conti con il passato. Ho visto le foto e le immagini dei vicoli e dei quartieri di Napoli stravolti, Luciano potrà adagiarsi per un attimo a riflettere su quanta gioia ha regalato ad una città semplicemente pazzesca. Hanno aspettato trentatré anni, mi sembra un’eternità".