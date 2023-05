Sabatini: "Spalletti ha fatto un'impresa tecnica incredibile, è un premio alla sua carriera"

"Solo il Napoli è riuscito a chiudere la questione dello scudetto con un'impresa straordinaria".

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Tmw, alla Milano Football Week per parlare dell'attualità del calcio italiano: "Questo è il momento culminante della stagione, durante il quale tutte le squadre sono impegnate in ogni obiettivo. Questa è la riprova che il nostro movimento, tanto vilipeso, è di ottimo livello e i nostri allenatori sono i migliori al mondo. Tanto che quando vanno all'estero fanno sempre molto bene. Noi viviamo di complessi rispetto agli altri campionati, mentre io penso che la Serie A sia ottima. Champions, retrocessione sono ancora aperte. Solo il Napoli è riuscito a chiudere la questione dello scudetto con un'impresa straordinaria".

Come valuta lo scudetto ottenuto dal Napoli?

"Il Napoli ha fatto un lavoro spettacolare. Hanno incassato soldi dalle cessioni, sacrificando giocatori importanti ma surrogandoli con elementi sconosciuti. Ha fatto un lavoro incredibile Giuntoli, ma assieme a De Laurentiis. Spalletti ha fatto un'impresa tecnica incredibile, con un calcio di un livello assoluto. Lo scudetto per lui è il coronamento della carriera perché il fantasma di non aver vinto il campionato in Italia si agitava nella sua mente. È un premio alla sua carriera"