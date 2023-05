Sabatini: “Uno come Spalletti non si trova. Vi dico cosa intendeva quando parlava di stivali”

Walter Sabatini, ex ds di Palermo, Lazio, Roma e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini, ex ds di Palermo, Lazio, Roma e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spalletti? Non lo sento da parecchio, quindi non ho indicazioni sul suo futuro. Diciamo le cose come stanno, è un temporale su una festa all’aperto, la felicità è ancora in corso a Napoli e dispiace sia rimessa in discussione dopo quanto accaduto con l’allenatore. Sono però vicende di calcio su cui non si può intervenire, sono questioni che riguardano due persone e non so bene di cosa si tratti.

Gli stivali di Spalletti? “Ve lo spiego io cosa significa: gli stivali servono per lavorare duro, quello che ha fatto a Napoli per tutto l’anno, è uno stakanovista e penso si riferisca a questo e non al fatto che si possa ritirare a vita bucolica. Cosa vuole fare Spalletti oggi? Io credo che sia molto affezionato alla città e alla gioia che ha dato alle persone.

Se andrà via, soffrirà molto: è uno molto sensibile agli umori della piazza, c’è una città in festa e lui ne sarà sicuramente toccato. Qualche riflessione la farà, ma non lo sento da tempo. Un Napoli con un allenatore che fa la difesa a tre? Nessun allenatore, per quanto bravo, può arrivare a ciò che ha fatto Spalletti quest’anno. Uno come Spalletti non si trova”.