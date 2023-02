Sabato Empoli-Napoli, Corsi: "A Spalletti ho promesso di non nominare certe cose"

TuttoNapoli.net

Ha detto o dirà qualcosa al suo ex allenatore Spalletti in vista di Empoli-Napoli di sabato? Risponde così il presidente dei toscani Fabrizio Corsi nell'intervista esclusiva realizzata con TMW: "L'ho visto e ci siamo detti di non far sapere nulla sull'obiettivo, di non nominare neanche certe cose. Posso solo fargli i complimenti, è diventato uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio. Gioia per lui e per noi, con cui ha cominciato e trovato questa dimensione".