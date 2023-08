Sacchi a Spalletti: "Convochi solo persone affidabili, non guardi ai piedi ma alla testa"

Arrigo Sacchi è ottimista sulla scelta dell’Italia di affidare a Luciano Spalletti il ruolo di nuovo ct.

TuttoNapoli.net

Arrigo Sacchi è ottimista sulla scelta dell’Italia di affidare a Luciano Spalletti il ruolo di nuovo ct. L'ex allenatore ne ha parlato oggi su La Gazzetta dello Sport: “Nel corso della carriera, e nell’ultimo periodo al Napoli, ha dimostrato di puntare su un forte spirito di squadra, su un collettivo. E fare collettivo, in Italia, è una specie di miracolo, perché viviamo in un Paese dove impera l’individualismo. Spalletti ci è riuscito e questo è un grandissimo merito. Ha mostrato a tutti che il gioco è come la trama di un film: perché la gente corra ai botteghini ci dev’essere, altrimenti l’opera diventa un flop. Non bastano i singoli, non bastano i grandi attori: ci vuole il copione (che è il gioco, appunto) affinchè si possa pensare di raggiungere la bellezza, l’emozione, il divertimento.

Un solo suggerimento: convochi persone affidabili, non guardi ai piedi ma alla testa, tutti devono avere un elevato spirito di squadra, fortissime motivazioni e poi lui dovrà pensare a dare loro un gioco. Con questi ingredienti si può fare strada e si può inaugurare un nuovo corso calcistico”.