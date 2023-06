Sacchi alla Gazzetta: "Il Napoli ha dato una grande lezione a tutti sul mercato"

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha dato dei consigli ai club di Serie A in vista del mercato estivo

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha dato dei consigli ai club di Serie A in vista del mercato estivo: "Se fossi il dirigente di una squadra di Serie A, anche di prima fascia che punta a lottare per vincere il campionato, cercherei di investire sui giovani. I giovani sono disponibili, hanno entusiasmo e, se ben educati, hanno pure l’umiltà necessaria per raggiungere grandi traguardi".

Per sostenere la sua tesi, Sacchi ricorda gli ultimi due campionati: "Milan e Napoli si sono cuciti il tricolore sulle maglie perché hanno saputo giocare bene, meglio degli altri, magari non avendo in squadra quei fuoriclasse che altri potevano esibire. Questa è una lezione che va imparata e, durante questa sessione di calciomercato, deve avere il valore di una stella polare"