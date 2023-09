Sacchi alla Gazzetta: "Solo passaggini, Spalletti non ha il tempo di incidere"

Tramite le colonne della 'Gazzetta dello Sport' l'ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi ha così analizzato il pareggio dell'Italia

Tramite le colonne della 'Gazzetta dello Sport' l'ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi ha così analizzato il pareggio dell'Italia in quel di Skopje contro la Nord Macedonia: "Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio. Ma la realtà è che l’Italia, ancora una volta, è riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord. Questo non è ammissibile", ha detto. "Gli attaccanti non si sono mossi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d’impostazione, hanno toccato troppe volte il pallone per poi fare un passaggino di tre metri".

Per Sacchi il pareggio è risultato giusto per quanto visto in campo: "Spalletti non ha il tempo né la possibilità di modificare la testa di un giocatore che non è abituato a fare certe cose. Quindi è necessario che abbia ragazzi affidabili, intelligenti, disponibili, con elevate motivazioni e un forte spirito di squadra".