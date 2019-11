Sacchi contro il Napoli: "Giocatori non danno più l'anima, bastano poche mele marce a rovinare tutto!"

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale e maestro di Carlo Ancelotti, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Non so se il Napoli avrà la forza morale per uscire fuori da questo momento, ma so che ha l'uomo giusto per farlo: Carlo Ancelotti. È stato proclamato ottavo miglior allenatore della storia del calcio. Pensate davvero che un altro tecnico possa riuscire dove non riesce Carlo?

"NON DANNO L'ANIMA" - "Vedo qualche giocatore di troppo che non corre, che non si sacrifica, che non dà la vita per la squadra e per i compagni. Giocatori che hanno perso la passione e l'etica del collettivo. Che stanno sempre a inseguire l'avversario, il che significa che hanno sbagliato qualcosa in partenza. E nel giorno della partita raccolgono i frutti del lavoro della settimana. E' un quadro preoccupante. Perché bastano poche mele marce per rovinare tutto".