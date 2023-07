Sacchi critico: “Ripetersi è difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di Napoli"

Arrigo Sacchi analizza la situazione di mercato generale, entrando nello specifico sulla lotta scudetto, alla Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è espresso così sulle prospettive del Napoli: "Chi ha appena conquistato lo scudetto, di solito, parte favorito per il campionato successivo. È una regola non scritta del calcio. È stato così per il Milan l’anno scorso e sarà così anche per il Napoli adesso. Tuttavia non sono così certo che la regola trovi poi conferma nel corso della stagione, tanto è vero che i rossoneri di Pioli, nello scorso torneo, hanno faticato parecchio e non si sono espressi sui livelli dell’anno precedente. Il fatto è che ripetersi è davvero difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di Napoli, non abituata al successo. La vittoria è meravigliosa, ma è una condizione precaria.

Spalletti ha compiuto un autentico capolavoro: è riuscito a dare, in pochissimo tempo, un gioco alla sua squadra, cosa tutt’altro che frequente in Italia dove si privilegia la tattica alla strategia. Io non so se Rudi Garcia abbia intenzione di giocare lo stesso tipo di calcio, cioè di movimento, offensivo, molto europeo. Questo è un punto interrogativo non da poco. E poi altre domande: il Napoli ha vinto perché era una squadra, lo sarà ancora? I giocatori, poco abituati ai trionfi, come reagiranno? Voleranno troppo in alto o saranno ancora umili e disponibili come prima? Spalletti era stato bravissimo a dare forti motivazioni, un elevato spirito di squadra e un gioco bello e armonico. La scommessa è ripetere l’impresa”.