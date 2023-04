Sacchi dimentica il gioco: "Milan o Inter lasciando il comando a City o Real possono trionfare"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della rinascita delle italiane in Europa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della rinascita delle italiane in Europa sottolineando la capacità delle milanesi quando lasciano il gioco agli avversari: "L’Italia si è risvegliata. Cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee sono un notevole risultato. Milan e Inter? Entrambe, se non lasceranno il comando del gioco agli avversari, sia il City di Guardiola o il Real di Ancelotti, hanno la possibilità di alzare il trofeo e sarebbe un grande successo. Per certi versi miracoloso. La Juve e la Roma, praticando un calcio più tradizionale, sono in corsa per l’Europa League e pure loro ce la possono fare".