Sacchi e l'aneddoto su De Zerbi: "Chiamai Squinzi e dissi: 'Ti ho trovato l'allenatore'"

TuttoNapoli.net

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi parla anche di Roberto De Zerbi, che consigliò personalmente al Sassuolo: "Qualche anno fa, proprio dove lei siede ora, c’era un ragazzo che mi portò le videocassette del Foggia, la squadra che allenava in serie C. La sera dopo, chiamai il mio amico Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo. Ti ho trovato il tecnico che cercavi, gli dissi. Roberto De Zerbi sta diventando sempre più bravo".