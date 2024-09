Sacchi elogia Conte: "Ti fa vincere gli scudetti, da tutto per il suo club"

"Conte ha sempre avuto la mia stessa ossessione per il lavoro. E non è un caso che è stato uno dei pochi della Juventus che volli con me a Usa 1994. Io non lasciavo nulla al caso e lui è uguale: la stessa passione per il calcio, la stessa convinzione che solo il lavoro ti consente di arrivare in alto". Arrigo Sacchi parla così di Antonio Conte, in un'intervista concessa al quotidiano Il Mattino.

"È uno che ti fa vincere gli scudetti, c’è poco da fare: ha valori etici e morali di altissimo livello. È uno di quegli allenatori che danno la vita per il suo club. E pretende lo stesso dal club e dalla squadra. Poi Napoli non è diversa dal resto d’Italia: quando le cose vanno bene tutti ti esaltano, quando vanno male si inizia a sparargli addosso".