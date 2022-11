Sacchi elogia il Napoli: "Gioca di gran lunga il miglior calcio in Italia!"

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi elogia il Napoli

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi elogia il Napoli: "Gioca il calcio migliore d’Italia, e di gran lunga. I ragazzi di Spalletti sono andati ad Anfield, nella tana del Liverpool, senza paure e il risultato è bugiardo. Gli inglesi, per vincere, hanno dovuto mettere in campo tutta la loro storia, le loro qualità e la loro forza fisica. Il Napoli, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando a tutti che il miglior antidoto per fermare gli avversari è fare il proprio gioco. Altro che aspettare e ripartire! Spalletti è stato bravissimo a creare una squadra dove ci sono undici giocatori sempre in posizione attiva. Tutti sanno che cosa devono fare, tutti si muovono secondo sincronismi collaudati. Mi auguro che questo spettacolo duri a lungo. Gli azzurri sono un collettivo che ha motivazioni, generosità e chiare idee di gioco. È vero che non posseggono ancora la mentalità vincente, che deriva spesso dall’ambiente e dalla storia: a Napoli hanno fatto fatica a vincere anche quando c’erano Maradona e Careca. Però credo che, restando con i piedi per terra e seguendo la lezione di Spalletti, possano togliersi delle grandi soddisfazioni".