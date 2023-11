Sacchi elogia Raspadori: "Dove non arriva col fisico, arriva col cervello"

"E Raspadori, devo confessarlo, mi regala quasi sempre buone impressioni".

Nell'intervista rilasciata quest'oggi alla Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi ha commentato anche la prova di Giacomo Raspadori nella sfida di ieri contro la Macedonia del Nord: "Le prove di Chiesa e di Raspadori sono state molto positive. Chiesa è micidiale quando può sfruttare la velocità e ha la possibilità di calciare in porta. Ha un tiro molto preciso e pericoloso. E Raspadori, devo confessarlo, mi regala quasi sempre buone impressioni. È un ragazzo che conosce il gioco del calcio, è umile, ha voglia di imparare e dove non arriva con il fisico, perché non è un gigante, arriva con il cervello".