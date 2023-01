Sacchi: "Il Napoli non è stato il solito, vanno ritrovate subito due cose"

TuttoNapoli.net

Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore Arrigo Sacchi ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Campionato riaperto? Assolutamente sì. Il Napoli non era il solito Napoli, adesso deve ritrovare quella compattezza e quei meccanismi che lo hanno portato in vetta prima della sosta. Milan da Scudetto? Se gioca da collettivo, sì. E credo che possa diventare competitivo anche in Europa".