Sacchi: "Maradona il più grande, faceva cose che nessun altro poteva pensare"

L'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sui Mondiali alla Gazzetta dello Sport: "Le favorite? Brasile, Argentina, Francia e Germania. In un Mondiale c’è spesso una sorpresa. Ne suggerisco due: la Spagna o il Portogallo. La Spagna perché ha uno stile di gioco ormai interiorizzato da tutti gli elementi: nella Liga quasi tutte le squadre, se non tutte, hanno la stessa mentalità, vogliono il possesso del pallone, cercano il dominio del campo. E questo può essere un vantaggio per i ragazzi di Luis Enrique, a patto che non siano troppo presuntuosi. Il Portogallo potrebbe sorprendere perché, a parte Cristiano Ronaldo, ha giocatori di grandi qualità. Penso a Leao, ma anche a Bernardo Silva. E in difesa sono tosti".