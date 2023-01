Sacchi: "Napoli gioca meglio di tutti, ma se torna rilassato pagherà pegno"

Arrigo Sacchi, intervistato da Il Giornale, parla così del campionato che sta per ripartire dopo la lunga sosta per il Mondiale.

Arrigo Sacchi, intervistato da Il Giornale, parla così del campionato che sta per ripartire dopo la lunga sosta per il Mondiale: "Non abbiamo precedenti in materia. Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio: se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno. E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo i pregi e mai difetti".