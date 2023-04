Sacchi: "Napoli troppo lungo col Milan, come fai a difendere in quel modo?"

Così Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, commenta la squadra rossonera ai taccuini de La Gazzetta dello Sport

Così Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, commenta la squadra rossonera ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: “Ci sono due modi per fermare Leao: l’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna di queste mosse e ha preso gol. E poi la squadra di Spalletti era lunga, troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e a difenderti bene in quelle condizioni? Abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto il Napoli nella sua metà campo, questo Milan si è soprattutto difeso. Là dietro sono stati perfetti”.