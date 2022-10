Sacchi pazzo del Napoli: "Come l'Ajax di Michels, il Barça di Guardiola e il mio Milan"

E in Champions? "Non sono un veggente, guardo il calcio. E se continua in questa maniera la semifinale è il traguardo minimo".

"Questo Napoli è uno spettacolo ed è una squadra a un passo dalla leggenda: è sulla scia delle grandi del passato, dell'Ajax di Michels, del Barcellona di Guardiola e del mio Milan degli imbattibili. Non mi stanco mai di vederlo giocare", così Arrigo Sacchi, intervistato da Il Mattino. "Il Napoli può sognare in campionato? Direi di sì. Ho visto la gara col Sassuolo: anche Osimhen è profondamente diverso rispetto, anche lui è cresciuto nel gioco di questa stagione. Per avere successo ci vogliono tre cose che il Napoli ha tutte: motivazione, spirito di squadre e per l'appunto il gioco. Per me sono gli ingredienti per arrivare al traguardo finale".

E in Champions? "Non sono un veggente, guardo il calcio. E se continua in questa maniera la semifinale è il traguardo minimo. Il Napoli di adesso è uno spettacolo di bellezza e impegno: tutti cercano di dare il meglio, è una squadra sinergica, dove c'è comunicazione. Siamo all'interiorizzazione, ovvero tutti hanno assimilato quello che dice Spalletti".