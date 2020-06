Sacchi: "Ripresa densa di incognite. Giusto tornare, ma ci si fermi al primo positivo"

Arrigo Sacchi, storico allenatore e stratega del nostro calcio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera ripartendo dal ritorno in campo: "Sono felice che si torni a giocare, ma a una condizione: che ci si fermi subito se dovesse capitare qualcosa". Sul favorito per questo finale di stagione: "Non faccio un pronostico ma un auspicio: sarei contento che vincesse chi dà tutto come ha fatto l'Atalanta fino ad ora e subito dopo metto la Lazio che offre un calcio brioso e internazionale". Infine interrogato sui cambiamenti del campionato rispetto allo stop del 5 marzo: "Ci sono troppe incognite, è difficile rispondere. Non so quali segni abbia lasciato il Coronavirus nella testa dei calciatori e nemmeno le loro motivazioni. Io per esempio ho pensato pochissimo alla ripresa del calcio e molto rispetto all'enorme tragedia che abbiamo vissuto".