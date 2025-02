Sacchi spinge l'Inter: "Ammiro lavoro Inzaghi, tra un mese sarà al top"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato sull'Inter: "Sicuramente i nerazzurri hanno una rosa più numerosa e di qualità eccelsa. Ci sono giocatori di esperienza internazionale, che hanno notevoli valori tecnici. Ho ammirato, e continuo ad ammirare, il lavoro di Simone Inzaghi che ha intrapreso un percorso di crescita. Quando guardo l’Inter mi accorgo che tutti sanno che cosa devono fare, hanno lo spartito stampato in testa e raramente se lo dimenticano.

Può capitare qualche scivolone, come a Firenze la settimana scorsa, ma nel complesso stiamo parlando di una squadra che ha una grande continuità di rendimento. Un giocatore che mi stupisce? Mi piace molto il modo di giocare di Lautaro. E’ un attaccante che partecipa alla manovra, che sa dettare i tempi di uscita del pallone dalla fase difensiva. Apre spazi e attacca con decisione sia al centro sia sulle fasce. E poi in area si fa rispettare. Credo che rappresenti alla perfezione lo stile di questa Inter.

Inter stanca? E’ possibile, anche se non bisogna dimenticare che la Fiorentina, anche ieri sera a San Siro, è stata un’avversaria tosta. Non è mai semplice giocare contro squadre che sanno pressare e occupano bene tutte le zone del campo. Mi sembra che l’Inter, che forse non è ancora al top perché ci arriverà fra un mesetto, non abbia rischiato nulla".