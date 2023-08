Sacchi su Mancini: "Doveva dirlo prima, eticamente non è stata una bella cosa"

Arrigo Sacchi interviene sulla vicenda della panchina della Nazionale, con le dimissioni improvvise di Roberto Mancini

TuttoNapoli.net

Arrigo Sacchi interviene sulla vicenda della panchina della Nazionale, con le dimissioni improvvise di Roberto Mancini: "Non me l'aspettavo, evidentemente non c'era più condivisione di idee con la Federazione - le parole dello stesso ex ct a Sportmediaset -. Però, se davvero non c'era più condivisione, forse doveva dirlo prima. Mancini aveva fatto un ottimo Europeo poi le cose non sono andate bene, quello che è successo non è eticamente una buona cosa".

Ora per la panchina dell'Italia si fanno i nomi di Spalletti e Conte: "Luciano è bravo, anche Antonio è bravo. Ma lo stesso Mancini è stato bravo, forse però ha pagato l'eccessivo entusiasmo dopo la vittoria a Euro 2020, il pericolo della precarietà della vittoria. In Italia vinci una volta e pensi di essere arrivato".