Sacchi sul Napoli: "Non è che questi giocatori abbiano ballato una sola estate?"

Arrigo Sacchi, nell'articolo scritto per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa una considerazione sulle difficoltà avute dal Napoli in questa tormentata stagione.

"Una cosa è certa, e lo dico dopo aver osservato molte partite del Napoli in questo campionato: l’attuale squadra non è parente nemmeno alla lontana di quella della passata stagione. Mi pongo anche la seguente domanda: non è che questi giocatori abbiano ballato una sola estate? Vittime della solita sindrome da successo, che coglie chiunque vinca una grande manifestazione, non sono stati capaci di trovare le contromisure per reagire" si legge sulla rosea.