Saco: "C'erano altre richieste, ma non ho avuto dubbi a scegliere l'Ancona"

Nella giornata di oggi in casa Ancona è stato il turno di Coli Saco, centrocampista classe 2002 arrivato dal Napoli in prestito. Un’esperienza, quella nel club dorico, fortemente voluta dal franco-maliano che nella passata stagione ha assaporato la Serie C con la maglia della Pro Vercelli collezionando 34 presenze con tre reti e un assist all’attivo, come spiega il diretto interessato.

“Sta per iniziare un’esperienza importante per me, sono contento di essere qui-. C’erano altre richieste, ma quando ho saputo che l’Ancona mi voleva non ho avuto dubbi. - conclude Saco come riporta il sito dei biancorossi - Il Girone B è competitivo e stimolante, faremo il possibile per fare bene”.